У сукні-смокінгу кольору фуксії і ботильйонах зі стразами: Біллі Портер у розкішному луку позував на премії

53-річний актор обожнює епатувати публіку своїми ефектними образами. Нинішній його вихід не став винятком.

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії "Золотий глобус". На червоній доріжці зірки демонстрували найкращі свої вбрання.

Ефектним був вихід Біллі Портера, який був одним із ведучих вечора. Актор з'явився на заході в оксамитовій сукні-смокінгу кольору фуксії від Christian Siriano зі шлейфом і метелику такого самого кольору.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

Аутфіт Біллі доповнив срібними ботильйонами, інкрустованими стразами, на високій платформі і підборах, зачіскою з кісками, срібним манікюром і безліччю каблучок на пальцях.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

Біллі Портер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Портер у подібній сукні-смокінгу тільки чорного кольору сяяв на премії "Оскар-2019".

Біллі Портер / Фото: Associated Press

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