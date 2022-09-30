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У сукні-смокінгу та ботфортах: ефектна Міла Куніс відвідала прем'єру фільму у Нью-Йорку

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У сукні-смокінгу та ботфортах: ефектна Міла Куніс відвідала прем'єру фільму у Нью-Йорку

Міла Куніс / Фото: Getty Images

Міла Куніс та команда фільму "Найщасливіша дівчина на світі" презентували нову стрічку у Нью-Йорку.

Це детективний трилер 2022 року, знятий Майком Баркером за сценарієм Джессіки Нолл, що базується на її однойменному романі. Міла Куніс зіграла головну роль у фільмі, а також виступила продюсеркою.

Міла Куніс із колегами за фільмом / © Getty Images
Міла Куніс із колегами за фільмом / Фото: Getty Images

У фільмі розповідається історія дівчини з Нью-Йорка Ені ФаНеллі. Вона успішна, має роботу мрії в глянці і весілля мрії в найближчих планах. Але ідеальне нью-йоркське життя письменниці дає тріщину, коли документальний фільм про реальний злочин змушує її наново переживати страшні події, що трапилися з нею у школі.

39-річна Міла з'явилася на заході у чорній сукні-смокінгу з глибоким декольте та цікавою деталлю на талії та в гостроносих замшевих ботфортах на шпильках.

Міла Куніс / © Getty Images
Міла Куніс / Фото: Getty Images

Її каштанове волосся було красиво укладене хвилями, макіяж був виконаний у бежевих відтінках зі стрілками на повіках. А доповнила вона свій образ сережками-висячками, кількома каблучками та нюдовим манікюром.

Зазначимо, що в потоковому режимі компанією Netflix фільм з'явиться 7 жовтня.

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