У сукні-смокінгу з акцентом на декольте: Кара Делевінь нафарбувала губи червоною помадою і з'явилася на презентації

Британська модель Кара Делевінь вперше з'явилася на публіці після того, як папараці заскочили її в дуже дивному вигляді, коли зірка розгулювала вулицею.

Друзі та рідні Кари, кажуть, стурбовані її ментальним здоров'ям. Але ось 30-річна красуня приїхала до Парижа, де відвідала вечірку Cara Loves Karl Paris, що відбулася під час Тижня моди.

Модель та акторка вийшла на червону доріжку, присвячену її капсульній колекції Cara Loves Karl весна-літо 2023 року, спільно з Модним будинком Karl Lagerfeld, яким раніше керував покійний дизайнер Карл Лагерфельд.

Одягнена Делевінь була у графітову сукню-смокінг зі своєї ж колекції, яку одягла на голе тіло та доповнила замшевими чобітьми-ботфортами на підборах.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Кара пофарбувала волосся у рудий відтінок, зробила укладання легкими хвилями, а в макіяжі підкреслила стрілками очі та нанесла матову червону помаду на губи.

До речі, презентацію її власної капсульної колекції з дизайнерами Карла Лагерфельда у Нью-Йорку на початку цього місяця Кара Делєвінь пропустила. Кажуть, через поганий фізичний та психічний стан.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

А шанувальники, коментуючи участь Кари в нещодавньому шоу Джиммі Феллона в один голос кажуть, що модель абсолютно точно "сидить на наркотиках" і потребує термінової медичної допомоги.

Читайте також: