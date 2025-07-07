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- Шоу-бізнес
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У сукні Chanel: Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом провели вечір на балу в Парижі
Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон відвідали літній бал у Музеї декоративно-ужиткового мистецтва в Парижі.
40-річна Найтлі була втіленням вишуканості у білій сукні-смокінгу з чорними лацканами та ефектними срібними ґудзиками від Chanel. Її коротке волосся було стильно укладене, на обличчі був виразний макіяж, а образ доповнювали діамантові сережки-висячки. Також зірка зробила чорний манікюр, а в неї на пальці виблискувала каблучка.
Джеймс Райтон теж мав елегантний вигляд в класичному чорному смокінгу та сонцезахисних окулярах чорного кольору.
Нагадаємо, нещодавно Найтлі була заскочена під час 3-го Міжнародного кінофестивалю «Nouvelles Vagues» у Біарріці у Франції. Тоді акторка приїхала у трикотажній сукні довжини міді з вишивкою квітами та взута у чорні мюлі на підборах.