У сукні Chanel: Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом провели вечір на балу в Парижі

Джеймс Райтон та Кіра Найтлі / © Getty Images

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40-річна Найтлі була втіленням вишуканості у білій сукні-смокінгу з чорними лацканами та ефектними срібними ґудзиками від Chanel. Її коротке волосся було стильно укладене, на обличчі був виразний макіяж, а образ доповнювали діамантові сережки-висячки. Також зірка зробила чорний манікюр, а в неї на пальці виблискувала каблучка.

Джеймс Райтон теж мав елегантний вигляд в класичному чорному смокінгу та сонцезахисних окулярах чорного кольору.

Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Найтлі була заскочена під час 3-го Міжнародного кінофестивалю «Nouvelles Vagues» у Біарріці у Франції. Тоді акторка приїхала у трикотажній сукні довжини міді з вишивкою квітами та взута у чорні мюлі на підборах.

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Кіра Найтлі / © Getty Images