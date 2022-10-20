У сукні соковитого відтінку та золотистих босоніжках: розкішна Джесіка Честейн на вулицях Нью-Йорка

Відому акторку Джесіку Честейн заскочили фотографи в Нью-Йорку, в Мідтауні, коли вона прямувала на інтерв'ю. Знаменитість вийшла з автомобіля в стильному осінньому пальті кольору кемел, а ось доповнювали лук золотисті босоніжки на високих підборах.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Зоздивитися сукню Джесіки вдалося, коли вона вже завершила знімання та вийшла зі студії.

На акторці було вбрання міді приголомшливого зеленого відтінку. Шовкова сукня мала асиметричний поділ та вільний верх. На талії сукня була трохи зібрана. Жодними прикрасами Честейн цей лук вирішила не обтяжувати. Образ доповнювали лише укладання та досить легкий макіяж із шимерними тінями на очах.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Привід, з якого акторка вийшла у світ, — промокампанія фільму Netflix "Хороший медбрат", де вона зіграла головну роль разом з Едді Редмейном.

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