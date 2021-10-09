У сукні-сорочці і з цуценям на руках: Белла Хадід потрапила під приціл папараці

У сукні-сорочці і з цуценям на руках: Белла Хадід потрапила під приціл папараці

Дівчина має стильний вигляд, навіть коли просто йде у спортзал.

Супермодель Беллу Хадід помітили в Нью-Йорку в п'ятницю. Дівчина була одягнена у величезну футболку-поло Nike, яку носила як сукню, а також в помаранчевих кросівках Salomon trail і високих білих гольфах. Свій образ модель поєднала з золотими прикрасами і сонцезахисними окулярами Dior у стилі ретро.

Белла Хадід / Getty Images

Такий лук Хадід обрала для походу до спортзалу Gotham Gym. Але після тренування вона вирішила прогулятися містом і зустрілася з кількома друзями, які вийшли на прогулянку з милим цуценям. Беллу сфотографували, коли вона гладила песика і тримала на руках.

Белла Хадід / Getty Images

А ось кілька днів тому Беллу зазнімкували в районі Трайбека, вона була в спідниці-міді в стилі печворк з пошарпаним подолом і шкіряними деталями, а зверху на ній був бежевий топ на тонких бретельках, одягнений без бюстгальтера.

Белла Хадід / Getty Images

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