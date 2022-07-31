У сукні-сорочці та лаконічному капелюсі: Мей Маск зробила фото на яхті, вирушаючи на концерт на підтримку України

74-річна мати Ілона Маска — модель та бізнесвумен Мей Маск — стала гостею благодійного концерту LuisaViaRoma for Unicef на Капрі.

На цьому заході збирали кошти на допомогу людям, які постраждали від війни, яку РФ розв'язала на території України повномасштабно ще у лютому 2022 року.

Мей Маск поділилася знімками в Instagram. Фото зроблені на яхті. На бізнесвумен була одягнена біла сукня-сорочка та лаконічний капелюх. На обличчі були окуляри від сонця форми "котяче око", а у вухах невеликі золоті сережки. Взута Мей Маск була в еспадрильї на низькій підошві із зав'язками стрічками.

Мей Маск одна із тих знаменитостей, які підтримують Україну від перших днів війни. Вона закликає весь світ також підтримувати українських дизайнерів і сама часто з'являється на публіці в аутфітах від них.

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На концерті ЮНІСЕФ виступила співачка Дженніфер Лопес, за медовим місяцем якої ми нещодавно спостерігали разом із папараці.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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