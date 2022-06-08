У сукні, сорочці та шкарпетках: Белла Хадід в елегантному образі вийшла у світ

Американська модель, яка підтримує Україну, продемонструвала вишуканий лук.
Белла Хадід потрапила до об'єктивів папараці в Нью-Йорку. Там вона з'явилася у цікавому аутфіті.
На моделі була чорно-біла сукня з принтом і без рукавів, під яку вона одягла елегантну білу сорочку з об'ємними рукавами та коміром з мереживом.
Вбрання вона доповнила сірою сумочкою та чорними босоніжками, які одягла на білі шкарпетки, один з яких вона прикрасила перловим браслетом.
На шиї у неї було перлове намисто, на очах – чорні окуляри, а на низькій талії – тонкий білий ремінець.
Нагадаємо, Белла Хадід неодноразово висловлювала свою підтримку українцям. На одному з показів модель з'явилася у синьо-жовтій футболці від Balenciaga. Хадід також пожертвувала Україні зароблені цього сезону на модних показах гроші.
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