У сукні-сорочці та в біркенштоках: Румер Вілліс сходила одна на ринок у Лос-Анджелесі

У неділю 33-річну доньку акторів Демі Мур та Брюса Вілліса помітили на ринку в Лос-Анджелесі, коли вона вийшла за свіжими овочами.

Румер Вілліс була одягнена в дуже легку літню сукню-сорочку до колін, у блакитну смужку та з короткими рукавами до ліктя.

Румер Вілліс / Фото: Getty Images

Образ акторка доповнила високими шкарпетками у синю смужку та білими біркенштоками. Волосся вона зібрала білою заколкою "крабиком", а на очах у неї були окуляри в чорній оправі. У руках у Румер несла щойно куплені свіжі перці та помідори. Не плечі у неї висіла велика біла сумка-шопер із коричневими ручками.

Але акторка не єдина знаменитість, яка самостійно ходить за покупками на ринок. Неодноразово під приціл фотографів на ярмарках потрапляла і Дженніфер Гарнер.

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

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