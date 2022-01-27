У сукні-сорочці та яскравих туфлях: Тіна Кунакі сходила на показ Valentino

У сукні-сорочці та яскравих туфлях: Тіна Кунакі сходила на показ Valentino

Французька модель Тіна Кунакі продовжує відвідувати різні покази під час Паризького тижня моди.

Днями дружина Венсана Касселя відвідувала показ весняно-літньої колекції Alexandre Vauthier Haute Couture 2022, куди приїхала у довгій чорній шубі, поставши перед фотографами у всій красі.

Тіна Кунакі на показі Alexandre Vauthier / Getty Images

Вчора Тіна була присутня на показі Valentino Haute Couture весна-літо 2022. На показ модель приїхала вже в іншому образі: у чорній короткій сукні-сорочці та салатових туфлях на цікавій формі підборах від бренду Amina Muaddi. Тіна зібрала густе кучеряве волосся у високий хвіст і одягла чорні сонцезахисні окуляри у формі "котячого ока". Словом, мала, як завжди, дуже привабливий вигляд і насолоджувалася увагою преси.

Тіна Кунакі на показі Valentino / Getty Images

Нагадаємо, раніше минулого тижня відбувся показ бренду Ami, який також відвідувала Кунакі.

Тіна Кунакі на показі Ami / Getty Images

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