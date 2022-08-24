У сукні-сорочці та з несподіваним аксесуаром: Мей Маск відвідала прем'єру серіалу та стурбувала образом

74-річна Мей Маск з'явилася на спеціальному показі серіалу "Володар перснів: Персні влади", знятого за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна про Середзем'я. Нині це одне із найочікуваніших шоу цього року. Його дія відбуватиметься у Другу епоху легендаріуму Толкіна та охопить усі головні події цього періоду.

Прем'єру серіалу заплановано на 2 вересня цього року на Amazon Studios, однак для зіркових гостей вона відбулася вчора в Нью-Йорку.

На захід мати мільярдера та одного з найбагатших людей у світі прийшла у чорній довгій шовкій сукні-сорочці з аплікацією у вигляді ланцюжків, яку доповнила сріблястими черевиками, манікюром та поясною сумкою. Також ідеально до образу були підібрані прикраси Маск. Єдина річ, яка стурбувала в цьому обрізі – ортопедичний чобіт на нозі Мей.

Мей Маск / Фото: Associated Press

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