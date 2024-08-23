У сукні-сорочці з асиметричним подолом: Меріл Стріп на прем'єрі детективного серіалу

75-річна акторка знову з'явиться у цьому кумедному детективному шоу.
Меріл Стріп з'явилася на презентації четвертого сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі", яка відбулася у Лос-Анджелесі. Акторка вперше знялася у цьому проєкті у третьому сезоні і в результаті приєдналася до основного складу – Стіва Мартіна, Мартіна Шорта та Селени Гомеса.
Акторка вийшла до фотографів у сукні-сорочці з асиметричним подолом від британського бренду Stella McCartney.
Сукня була синя, мала довгі рукави і принт у вигляді листя та грибів. Носила вона її у поєднанні з чорним широким поясом на талії та стильними мюлями молочного кольору.
На презентації Меріл також позувала із Мартіном Шортом, який у серіалі грає її бойфренда. Також, судячи з фотографій папараці, пара за сюжетом одружуватися, адже якось 75-річну Меріл Стріп помітили в образі нареченої.
Також під час презентації актори сфотографувалися усі разом та навіть зробили селфі.
Прем'єра серіалу відбудеться 27 серпня.
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