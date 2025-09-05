У сукні-сорочці на затин: Голлі Беррі блиснула бюстгальтером на вулицях Нью-Йорка

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірка була у чудовому настрої і з усмішкою привітала фотографів.

Вона мала жіночний вигляд. На акторці була сукня-сорочка на затин блідо-блакитного кольору у ледь помітну смужку. Вбрання мало рукави «летюча миша», контрастні ґудзики на одному боці спідниці, комір і глибокий виріз, крізь який вона засвітила чорний сітчастий бюстгальтер.

Аутфіт Беррі доповнила бежевими гостроносими слінгбеками на шпильках і з ланцюжками на ремінцях. Вона зробила укладання з кучерями, макіяж із бежевою помадою і блідо-рожевий манікюр. На обличчі у Голлі були стильні окуляри-авіатори, на шиї – ланцюжок із підвіскою, а на руці – каблучка.

