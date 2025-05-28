У сукні-сорочці від Max Mara: Ель Феннінг продемонструвала ідеальне вбрання на літо

Ель Феннінг / © Getty Images

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Зірку помітили біля готелю Martinez, де вона зупинилася під час Каннського кінофестивалю, що тривав від 13 до 24 травня. В останній день заходу актора продемонструвала ідеальне літнє вбрання.

Ель носила лаконічну білу сукню від Max Mara. Вбрання було з натуральної тканини, мало довгі рукави та комір.

Ель Феннінг / © Getty Images

Вбрання Феннінг доповнила коричневими мюлями від Giuseppe Zanotti, які цього літа будуть найтрендовішим взуттям, а також смугастою сумкою Prada з короткими ручками, сонцезахисними окулярами Balmain, зачіскою-пучком та ніжним макіяжем.

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Нагадаємо, що також у межах кінофестивалю Ель вийшла на фотокол, де продемонструвала, як поєднала яскраву хустку Gucci з джинсами та незвичайною футболкою.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Getty Images