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- Шоу-бізнес
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У сукні-сорочці від Max Mara: Ель Феннінг продемонструвала ідеальне вбрання на літо
Акторка Ель Феннінг потрапила під приціл папараці у Франції.
Зірку помітили біля готелю Martinez, де вона зупинилася під час Каннського кінофестивалю, що тривав від 13 до 24 травня. В останній день заходу актора продемонструвала ідеальне літнє вбрання.
Ель носила лаконічну білу сукню від Max Mara. Вбрання було з натуральної тканини, мало довгі рукави та комір.
Вбрання Феннінг доповнила коричневими мюлями від Giuseppe Zanotti, які цього літа будуть найтрендовішим взуттям, а також смугастою сумкою Prada з короткими ручками, сонцезахисними окулярами Balmain, зачіскою-пучком та ніжним макіяжем.
Нагадаємо, що також у межах кінофестивалю Ель вийшла на фотокол, де продемонструвала, як поєднала яскраву хустку Gucci з джинсами та незвичайною футболкою.