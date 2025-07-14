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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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137
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У сукні-сорочці з квітковим принтом і пітонових босоніжках: Анна Вінтур на Вімблдонському турнірі

Колишня головна редакторка американського Vogue продемонструвала ніжний образ у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анна Вінтур

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур відвідала чотирнадцятий день Вімблдонського чемпіонату з тенісу у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні.

Там ікона стилю з’явилася у ніжному аутфіті. На ній була біла сукня-сорочка міді від Thom Browne з квітковим принтом, структурованим коміром, заниженою талією і складками на спідниці. Вбрання Анна доповнила пітоновими босоніжками Manolo Blahnik і білим клатчем із крокодилячим тисненням.

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Вінтур зробила своє фірмове пряме укладання боб каре з чубчиком та макіяж із рожевою помадою. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри, а на шию поверх сукні — намисто із різнокольоровим камінням.

Анна сиділа у королівській ложі поряд із Ніколь Кідман, із якою поспілкувалася і дивилася за фінальними матчами чоловічого турніру Вімблдону.

Ніколь Кідман та Анна Вінтур / © Associated Press

Ніколь Кідман та Анна Вінтур / © Associated Press

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