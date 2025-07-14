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- Шоу-бізнес
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У сукні-сорочці з квітковим принтом і пітонових босоніжках: Анна Вінтур на Вімблдонському турнірі
Колишня головна редакторка американського Vogue продемонструвала ніжний образ у Лондоні.
Анна Вінтур відвідала чотирнадцятий день Вімблдонського чемпіонату з тенісу у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні.
Там ікона стилю з’явилася у ніжному аутфіті. На ній була біла сукня-сорочка міді від Thom Browne з квітковим принтом, структурованим коміром, заниженою талією і складками на спідниці. Вбрання Анна доповнила пітоновими босоніжками Manolo Blahnik і білим клатчем із крокодилячим тисненням.
Вінтур зробила своє фірмове пряме укладання боб каре з чубчиком та макіяж із рожевою помадою. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри, а на шию поверх сукні — намисто із різнокольоровим камінням.
Анна сиділа у королівській ложі поряд із Ніколь Кідман, із якою поспілкувалася і дивилася за фінальними матчами чоловічого турніру Вімблдону.