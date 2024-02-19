У сукні стимпанківського стилю: Емма Стоун відвідала BAFTA-2024 в особливому вбранні з одним рукавом

В останні кілька місяців ім'я акторки Емми Стоун часто спливає у зірковій хроніці, оскільки за роль у фільмі "Бідолашні створіння" дівчина номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль", а також 18 лютого в Лондоні отримала головну британську кінопремію BAFTA.

Для червоної доріжки в Лондоні стилістка Емми Петра Фланнері підібрала особливе вбрання від Модного дому Louis Vuitton.

Сукня персикового відтінку була виготовлена для Стоуна на замовлення з шовкового жаккарда та органзи. Вона була на одне плече з об'ємним рукавом у стилі вікторіанської епохи. З одного боку на талії вбрання прикрашало безліч ґудзиків, а ось спідниця була напівпрозорою і з-під неї просвічувалася білизна. На подолі сукню прикрашала і обтяжувала широка жаккардова вставка-рюша.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Сукня мала незвичайний вигляд, і стала одним із найкреативніших вбрань церемонії. Але це й не дивно, адже схоже, що розроблявши дизайн Дім Louis Vuitton надихався роботою Стоун "Бідолашні створіння", яка знята в подібній вікторіанській та стимпанківській стилістиці. Героїня фільму – Белла – носила сукні з подібними рукавами, які для неї створила дизайнерка Голлі Веддінгтон.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

А ось завершували образ Емми макіяж із помадою винного відтінку, елегантна зачіска, кольє та сережки з жовтого золота, платини й діамантів. На ній також була каблучка із жовтого золота, платини, граната та діаманта від Louis Vuitton High Jewelry.

На своїй сторінці в Instagram Голлі Веддінгтон опублікувала ескізи костюмів, які носила Стоун у фільмі. Як бачимо, у всіх вбрань подібні рукави.

В український прокат фільм "Бідолашні створіння" вийшов 18 січня. Він розповідає, як одного разу до лондонської лабораторії доктора Годвіна Бакстера привозять тіло вагітної жінки, яка намагалася вкоротити собі віку. Лікар повертає жінку до життя, видаливши їй мозок і замінивши його мозком її ненародженої дитини. Він називає жінку Белла.

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