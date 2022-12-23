У сукні світло-лимонного кольору: новий образ прессекретарки Білого дому

Карін Жан-П'єр зазвичай надає перевагу яскравим вбранням, але цього разу вона обрала лук спокійного ніжного відтінку.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр прийшла на брифінг у новому діловому образі.

На ній була сукня світло-лимонного кольору з короткими рукавами, які мали розрізи.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П’єр доповнила кучерями і макіяжем із персиковими тінями на повіках. У вухах у неї були її улюблені золоті сережки-цвяшки.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін обожнює носити яскраві вбрання, особливо червоного кольору. На церемонії нагородження премією Центру Кеннеді у Вашингтоні вона постала у червоній асиметричній сукні до колін з рюшами на одному плечі. Прессекретарка мала чудовий вигляд.

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