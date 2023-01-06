У сукні своєї мами та в Парижі: Клаудія Шиффер показала, який вигляд мала у 17 років

Супермодель 90-х здивувала фоловерів в Instagram серією ретро-фото.
52-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер показала архівні фото. На них юна модель зображена в Парижі.
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На чорно-білих фотографіях 17-річна Клаудія позує в сукні з хутром на рукавах – як виявилося, від Christian Dior, – цікавому пальті та капелюсі.
"17 років, у Парижі! Сама собі стиліст, і сукня моєї мами від Christian Dior — вона в мене досі є", — написала Шиффер під фото.
Зазначимо, зараз більшість моделей перебувають у своїх святкових відпустках. Наприклад, Алессандра Амбросіо відпочиває у спекотній Мексиці і показує фотографії в бікіні.
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