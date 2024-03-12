У сукні своєї мрії: Кайя Гербер позувала в ефектному вечірньому образі

Дівчина приміряла сукню з гарним декольте.
22-річна модель, донька супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера – Кайя Гербер – продемонструвала гарний вечірній образ. Вона позувала в чорній сукні-бюстьє, розшитому паєтками, з ефектним декольте від Celine. Її волосся було покладене в пишну зачіску, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі.
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"Сукня моєї мрії", — підписала знімки дівчина.
А її мами Сінді у своєму Instagram показала їхнє спільне фото. Топмодель позувала теж у блискучій сукні, тільки з синьо-чорними паєтками, і зі схожим макіяжем.
Нагадаємо, раніше Кайя Гербер сяяла на вечірці в Лондоні. Вона приїхала на захід Vogue And Tiffany & Co. Celebrate Fashion And Film Party 2024 у клубі Annabel's у мініатюрній золотій сукні з бахромою з весняно-літньої колекції Celine.
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