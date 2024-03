У сукні своєї мрії: Кайя Гербер позувала в ефектному вечірньому образі

22-річна модель, донька супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера – Кайя Гербер – продемонструвала гарний вечірній образ. Вона позувала в чорній сукні-бюстьє, розшитому паєтками, з ефектним декольте від Celine. Її волосся було покладене в пишну зачіску, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі.

"Сукня моєї мрії", — підписала знімки дівчина.

А її мами Сінді у своєму Instagram показала їхнє спільне фото. Топмодель позувала теж у блискучій сукні, тільки з синьо-чорними паєтками, і зі схожим макіяжем.

Сінді Кроуфорд з дочкою Каєю Гербер / Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, раніше Кайя Гербер сяяла на вечірці в Лондоні. Вона приїхала на захід Vogue And Tiffany & Co. Celebrate Fashion And Film Party 2024 у клубі Annabel's у мініатюрній золотій сукні з бахромою з весняно-літньої колекції Celine.

Кая Гербер на захід Vogue And Tiffany & Co. / Фото: Getty Images

