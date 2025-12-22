ТСН у соціальних мережах

У сукні та на величезних платформах: Кейт Бекінсейл з’явилася на публіці в компанії доньки

Акторка Кейт Бекінсейл здивувала, адже в незвичному міні прийшла на баскетбольний матч у Каліфорнії.

Кейт Бекінсейл

Кейт Бекінсейл / © Getty Images

Образ зірки був незвичайним вибором для такої події, адже вона була одягнена в сіру сукню з рюшами на спідниці і шлейфом, яка не мала бретельок, а поєднала її акторка з об’ємною накидкою в горошок.

Кейт Бекінсейл / © Getty Images

Кейт Бекінсейл / © Getty Images

Свій образ Кейт доповнила поясом на талії, прикрасами у волоссі та масивним взуттям на величезних платформах і з шипами. Такі вбрання останнім часом — частина її образу, у якому вона з’являється на всіх публічних заходах.

Також з Кейт на баскетбол прийшла її єдина дитина — 26-річна донька Лілі Мо Шин.

Кейт Бекінсейл та її донька / © Getty Images

Кейт Бекінсейл та її донька / © Getty Images

Минулого місяця Кейт у цьому ж взутті прийшла на інтерв’ю. Вдягнута вона була екстравагантно, оскільки відмовилася від штанів на користь червоного трикотажного боді зі стразами, яке поєднала з капроновими колготками. Ці черевики акторки від бренду Current Mood.

Кейт Бекінсейл / © Getty Images

Кейт Бекінсейл / © Getty Images

