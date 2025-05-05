У сукні та прикрасах матері: 18-річна дочка скандальної моделі Анни Ніколь Сміт вийшла в світ

Деннілін і Ларрі Біркхед / © Getty Images

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Вони разом відвідали Кентуккійське дербі 151 на іподромі Черчілл-Даунс у США.

Дівчина стала дуже схожою на свою знамениту матір-суперзірку, проте вигляд мала не такий зухвалий. Деннілін була в милій сукні м’ятного відтінку, зшитій з фатину від Mac Duggal. Вбрання мало відкриті плечі, а прикрашали його об’ємні рюші та плісування. Волосся вона прикрасила шпилькою з квіткою.

Денілін Біркхед з батьком / © Getty Images

На згадку про матір Деннілін одягла також її золотий годинник і масивне золоте кольє з каменем.

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Днем раніше вона з батьком також відвідала захід — галавечерю Barnstable Brown Gal, яка відбулася в межах дербі. Деннілін зробила зачіску у стилі двотисячних, а одягла чорне вбрання своєї мами.

Денілін Біркхед з батьком / © Getty Images

Нагадаємо, що Анна Ніколь Сміт була відома своїм характером, романами, ефектними образами та шлюбом з 89-річним нафтовим магнатом Дж. Говардом Маршаллом. На момент весілля самій Анні Ніколь було 26 років.

Анна Ніколь Сміт / © Associated Press

Анна Ніколь Сміт / © Associated Press

Анна Ніколь Сміт / © Associated Press