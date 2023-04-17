У сукні трав'яного відтінку з пікантним вирізом: 77-річна Гелен Міррен відвідала захід у Лос-Анджелесі

Гелен Міррен відвідала телевізійний захід Deadline Contenders, який відбувся у Лос-Анджелесі. На івенті обговорювали зокрема другий сезон серіалу "1923" від стрімінгового сервісу Paramount+, у якому акторка виконала головну роль. Цей серіал є приквелом популярного серіалу Yellowstone.

Перед фотокамерами Гелен з'явилася у яскравому аутфіті. На ній була сукня трав'яного відтінку довжини міді з пікантним вирізом, єпископськими рукавами з рюшами на манжетах і рюшами на подолі.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Вбрання вона скомбінувала із замшевими світло-сірими ботильйонами.

Міррен зібрала волосся в акуратну зачіску, зробила макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха елегантними сережками, а шию – срібною підвіскою на ланцюжку.

Про серіал:

У центрі сюжету "1923" - два покоління сім'ї Даттон, які зіткнулися з наслідками Першої світової війни і запровадженням Сухого закону. Героям доводиться виживати у суворих умовах за часів Великої депресії, беззаконня і заборон, а також боротися із посухою та крадіжкою худоби.

Міррен виконала роль Кари Даттон. А її напарником у серіалі став Гаррісон Форд, який зіграв Джейсона Даттона.

Нагадаємо, на шоу "Доброго ранку, Америко" у Нью-Йорку Гелен приїхала у блискучому чорному пальті, яке одягла поверх спідниці у готичному стилі з мереживним оздобленням та чорного блейзера.

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