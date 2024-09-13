У сукні трендового кольору: Ешлі Грем продемонструвала гарний осінній образ

36-річна американська модель plus-size у вбранні кольору бургунді з'явилася на фешнівенті.
Ешлі Грем відвідала показ весняної колекції 2025 бренду 3.1 Phillip Lim, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.
Модель plus-size обрала для своєї появи стильний образ від цього бренду. На ній була сукня міді трендового кольору – бургунді. Вбрання мало високу горловину, короткі рукава-ліхтарики і смужки-пояс по боках.
Аутфіт Грем доповнила чорними туфлями і чорною сумкою, інкрустованою стразами.
Ешлі зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, французький манікюр, вуха прикрасила сережками-кільцями з діамантами, а руку – годинником.
Нагадаємо, Ешлі Грем на прем'єру фільму The Forge в Атланті постала у незвичайній сукні молочного кольору. Вбрання було з асиметричною спідницею, яка була короткою спереду та довгою ззаду, а також прикрашеною об'ємними складками.
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