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- Шоу-бізнес
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У сукні трендового фасону: Гейлі Бібер відвідала захід Vogue із подругою-моделлю
Ця сукня вже протягом кількох сезонів підкорює серця модниць. Тепер вбрання приміряла і Гейлі.
28-річна Гейлі Бібер, американська модель та підприємиця, відвідала світський захід у Лос-Анджелесі — презентацію Vogue World Hollywood Announcement. Компанію Гейлі склала її подруга і не менш відома особа — 29-річна Кендалл Дженнер.
Але якщо Кендалл обрала лаконічний ансамбль чорного кольору, який складався зі штанів, туніки та клатчу від The Row, то Гейлі надала перевагу виразній сукні. Дівчина одягла бежеве вбрання від французького Модного дому Schiaparelli. Це була приталена сукня із золотим галтером-ланцюжком. Образ Гейлі доповнила мюлями від цього ж бренду.
Сукня, яку носить Гейлі, досить популярна серед знаменитостей, адже раніше в такій самій була помічена дизайнерка взуття Аміна Муадді та супермодель 90-х Наомі Кемпбелл, але тільки у них на галтері була квітка.