У сукні трендового фасону: Гейлі Бібер відвідала захід Vogue із подругою-моделлю

Кендал Дженнер і Гейлі Бібер / © Getty Images

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28-річна Гейлі Бібер, американська модель та підприємиця, відвідала світський захід у Лос-Анджелесі — презентацію Vogue World Hollywood Announcement. Компанію Гейлі склала її подруга і не менш відома особа — 29-річна Кендалл Дженнер.

Але якщо Кендалл обрала лаконічний ансамбль чорного кольору, який складався зі штанів, туніки та клатчу від The Row, то Гейлі надала перевагу виразній сукні. Дівчина одягла бежеве вбрання від французького Модного дому Schiaparelli. Це була приталена сукня із золотим галтером-ланцюжком. Образ Гейлі доповнила мюлями від цього ж бренду.

Кендал Дженнер і Хейлі Бібер / © Getty Images

Сукня, яку носить Гейлі, досить популярна серед знаменитостей, адже раніше в такій самій була помічена дизайнерка взуття Аміна Муадді та супермодель 90-х Наомі Кемпбелл, але тільки у них на галтері була квітка.

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Аміна Муадді / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images