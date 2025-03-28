ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

У сукні трендового фасону: Гейлі Бібер відвідала захід Vogue із подругою-моделлю

Ця сукня вже протягом кількох сезонів підкорює серця модниць. Тепер вбрання приміряла і Гейлі.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кендал Дженнер і Гейлі Бібер

Кендал Дженнер і Гейлі Бібер / © Getty Images

28-річна Гейлі Бібер, американська модель та підприємиця, відвідала світський захід у Лос-Анджелесі — презентацію Vogue World Hollywood Announcement. Компанію Гейлі склала її подруга і не менш відома особа — 29-річна Кендалл Дженнер.

Але якщо Кендалл обрала лаконічний ансамбль чорного кольору, який складався зі штанів, туніки та клатчу від The Row, то Гейлі надала перевагу виразній сукні. Дівчина одягла бежеве вбрання від французького Модного дому Schiaparelli. Це була приталена сукня із золотим галтером-ланцюжком. Образ Гейлі доповнила мюлями від цього ж бренду.

Кендал Дженнер і Хейлі Бібер / © Getty Images

Кендал Дженнер і Хейлі Бібер / © Getty Images

Сукня, яку носить Гейлі, досить популярна серед знаменитостей, адже раніше в такій самій була помічена дизайнерка взуття Аміна Муадді та супермодель 90-х Наомі Кемпбелл, але тільки у них на галтері була квітка.

Аміна Муадді / © Getty Images

Аміна Муадді / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie