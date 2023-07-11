У сукні у білизняному стилі і з сережками Cartier: Ванесса Кірбі на прем'єрі фільму "Місія неможлива" у Нью-Йорку

35-річна британська акторка продемонструвала на заході гарний образ.
У Нью-Йорку, у Rose Theatre, відбувся прем'єрний показ шпигунського екшена "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". На червоній доріжці з'явилася зірка фільму – Ванесса Кірбі.
Акторка обрала для івенту шовкову коричнево-бежеву сукню на тонких бретельках у білизняному стилі від бренду Schiaparelli. Лук вона доповнила чорними рукавами-шалю з драпуванням, які починалися від ліктів і до пальців.
Ванесса розпустила волосся, зробила ніжний макіяж із пудрово-блискучими тінями, молочний манікюр і прикрасила вуха золотистими сережками від Cartier.
Нагадаємо, на прем'єрі у Лондоні Ванесса Кірбі постала в елегантній обтислій сукні максі з бюстгальтером, який був частиною вбрання.
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