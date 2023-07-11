Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні у білизняному стилі і з сережками Cartier: Ванесса Кірбі на прем'єрі фільму "Місія неможлива" у Нью-Йорку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
61
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні у білизняному стилі і з сережками Cartier: Ванесса Кірбі на прем'єрі фільму "Місія неможлива" у Нью-Йорку

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

35-річна британська акторка продемонструвала на заході гарний образ.

У Нью-Йорку, у Rose Theatre, відбувся прем'єрний показ шпигунського екшена "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". На червоній доріжці з'явилася зірка фільму – Ванесса Кірбі.

Акторка обрала для івенту шовкову коричнево-бежеву сукню на тонких бретельках у білизняному стилі від бренду Schiaparelli. Лук вона доповнила чорними рукавами-шалю з драпуванням, які починалися від ліктів і до пальців.

Ванесса Кірбі / © Associated Press
Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Ванесса розпустила волосся, зробила ніжний макіяж із пудрово-блискучими тінями, молочний манікюр і прикрасила вуха золотистими сережками від Cartier.

Ванесса Кірбі / © Associated Press
Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press
Ванесса Кірбі / © Associated Press
Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на прем'єрі у Лондоні Ванесса Кірбі постала в елегантній обтислій сукні максі з бюстгальтером, який був частиною вбрання. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
61
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація