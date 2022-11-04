В сукні у квітковий принт та з особливою прикрасою на шиї: княгиня Шарлін на церемонії Princess Grace Awards

3 листопада князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін відвідали церемонію вручення премії Princess Grace Awards 2022 на Парк-авеню у Нью-Йорку. Цього року Фонд привітав 18 лауреатів премії княгині Грейс. Ця премія — це гранти в розмірі 10 тисяч доларів, і вона вручається молодим обдаруванням у галузі мистецтва. Метою нагородження є підтримка молодих артистів.

Для такого важливого заходу Шарлін одягла новинку — довгу легку, вільну сукню від бренду Terence Bray. Вбрання було виконане з досить щільної тканини та із квітковим принтом. Образ вона доповнила діамантовими сережками та прикрасою на шиї з рожевим діамантом La Vie en Rose від бренду BÄUMER Vendôme. У центрі цього кольє великий діамант, названий на честь Грейс. Альбер II одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелик.

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Камінь La Vie en Rose був виготовлений ювеліром Лоренцем Боймером. Протягом року його планують замінити на інший, а кольє продати на аукціоні. Рожевому діамантові зроблять іншу оправу, але в якому виробі він буде — наразі невідомо.

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