У сукні у стилі печворк: топмодель Алессандра Амбросіо запалила на новорічній вечірці

43-річна бразильська топмодель та "ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — у своєму Instagram показала, як зустріла новий рік. Вона полетіла на один із курортів Уругваю, де й відвідала новорічну вечірку. Компанію їй склав її новий бойфренд – Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів.

Для свого вихіду в світ Але вибрала незвичайну асиметричну блискучу сукню, виконану в стилі печворк, яку доповнила золотими босоніжками і в'язаним білим кардиганом.

instagram.com/alessandraambrosio

А її коханий одягнув білу футболку, білі штани та пісочну сорочку. Його образ доповнювали цікавий кулон та кілька браслетів на руці – швидше за все, автором яких він є сам.

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо блищала на червоній доріжці. Вона відвідала Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі. У день закриття заходу модель вийшла на червону доріжку та продемонструвала ефектну сукню. На Алессандрі була довга сукня зі шлейфом від бренду Zuhair Murad складного дизайну.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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