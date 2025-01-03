У сукні у стилі печворк: топмодель Алессандра Амбросіо запалила на новорічній вечірці

Для появи зірка обрала незвичайне вбрання.
43-річна бразильська топмодель та "ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — у своєму Instagram показала, як зустріла новий рік. Вона полетіла на один із курортів Уругваю, де й відвідала новорічну вечірку. Компанію їй склав її новий бойфренд – Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів.
Для свого вихіду в світ Але вибрала незвичайну асиметричну блискучу сукню, виконану в стилі печворк, яку доповнила золотими босоніжками і в'язаним білим кардиганом.
А її коханий одягнув білу футболку, білі штани та пісочну сорочку. Його образ доповнювали цікавий кулон та кілька браслетів на руці – швидше за все, автором яких він є сам.
Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо блищала на червоній доріжці. Вона відвідала Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі. У день закриття заходу модель вийшла на червону доріжку та продемонструвала ефектну сукню. На Алессандрі була довга сукня зі шлейфом від бренду Zuhair Murad складного дизайну.
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