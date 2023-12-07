У сукні українського бренду: зірка "Бріджертонів" з'явилася на обкладинці глянцю

Акторка приміряла вбрання від J'amemme.
Британська актриса та виконавиця ролі королеви Шарлотти у серіалі "Бріджертони" – 53-річна Голда Рошевель – стала головною зіркою нового випуску журналу Marie Claire. Для обкладинки глянцю вона позувала в гарній персиковій плісированій сукні від українського бренду J'amemme.
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Образ актриси доповнювали золоті сережки-кільця та великий перстень із жовтим каменем. Вартість такої сукні складає 1200 євро.
Нагадаємо, раніше у сукні від J'amemme на березі океану на Сейшелах позувала Леоні Ганне, відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка, вона віддала перевагу напівпрозорому плісованому неоново-лаймовому вбранню.
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