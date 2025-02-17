У сукні, усипаній стразами: Сара Джессіка Паркер з'явилася на світському заході в Нью-Йорку

Зірка серіалу "Секс і місто" — 59-річна акторка Сара Джессіка Паркер — відвідала захід у Нью-Йорку, присвячений 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live. Своєю появою на публіці вона трохи здивувала, оскільки після завершення зйомок серіалу "І просто так…" мало де з'являлася.

Вибрала зірка досить лаконічний для себе образ, хоч він був і з часткою гламуру. Сукня Паркер була прямою і довжини міді, воно повністю усипана стразами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Носила це вбрання акторка у поєднанні з елегантним чорним пальтом, чорними лаковими туфлями та сумкою через плече, яку теж прикрашали стрази, як на її сукні.

Також цей захід відвідали Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс. Сяяла перед фотографами зірка у розкішній і дуже гламурній сукні від бренду Tamara Ralph, яку той представив у колекції от кутюр осінь-зима 2024.

Блейк Лайвлі та її чоловік / Фото: Associated Press

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