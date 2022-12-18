У сукні в білизняному стилі зі шнурівкою: Марго Роббі відвідала розважальне шоу

Дівчина продовжує експериментувати з вбраннями і цього разу одягла спокусливу чорну сукню.

Напередодні прем'єри фільму "Вавилон" акторка Марго Роббі відвідала шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі!".

У цій передачі вона розповіла про свою маму, яка була на той момент у залі, як вона проводила свята, створювала суперамбітний адвент-календар для свого чоловіка, влаштовувала різдвяну вечірку з подругами, яке Різдво в Австралії.

Також акторка згадала, як їй працювалося з Демієном Шазелем – режисером фільму "Вавилони, а також про все, що відбувалося у фільмі.

Для шоу Марго одягла ефектну чорну шовкову сукню зі шнурівкою спереду та високим розрізом. Автором сукні є бренд Alessandra Rich. Вбрання дівчина доповнила босоніжками зі стразами, лаконічними прикрасами та макіяжем із червоною помадою на губах.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Перед початком шоу Марго сфотографували дорогою до студії, тоді вона була одягнена ще й у чорний шкіряний плащ та сонцезахисні окуляри.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що днями вийшов перший трейлер фільму "Барбі", де також зіграє Марґо.

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