У сукні в білизняному стилі зі шнурівкою: Марго Роббі відвідала розважальне шоу

Дівчина продовжує експериментувати з вбраннями і цього разу одягла спокусливу чорну сукню.
Напередодні прем'єри фільму "Вавилон" акторка Марго Роббі відвідала шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі!".
У цій передачі вона розповіла про свою маму, яка була на той момент у залі, як вона проводила свята, створювала суперамбітний адвент-календар для свого чоловіка, влаштовувала різдвяну вечірку з подругами, яке Різдво в Австралії.
Також акторка згадала, як їй працювалося з Демієном Шазелем – режисером фільму "Вавилони, а також про все, що відбувалося у фільмі.
Для шоу Марго одягла ефектну чорну шовкову сукню зі шнурівкою спереду та високим розрізом. Автором сукні є бренд Alessandra Rich. Вбрання дівчина доповнила босоніжками зі стразами, лаконічними прикрасами та макіяжем із червоною помадою на губах.
Перед початком шоу Марго сфотографували дорогою до студії, тоді вона була одягнена ще й у чорний шкіряний плащ та сонцезахисні окуляри.
Також нагадаємо, що днями вийшов перший трейлер фільму "Барбі", де також зіграє Марґо.
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