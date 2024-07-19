У сукні в бохостилі: акторка Дейзі Едгар-Джонс з'явилася в чарівній сукні з рюшами

26-річна Дейзі Едгар-Джонс, відома багатьом кіноманам з мінісеріалу "Нормальні люди" та фільму "Там, де співають раки", відвідала токшоу The View у Нью-Йорку, а коли вона йшла після нього до своєї машини, її заскочили фотографи.

Дейзі того дня була одягнена в стилі бохо, адже на ній було розкішне блакитне вбрання від бренду Chloe з колекції осінь-зима 2024-2025.

Вона являла собою легку напівпрозору сукню з довгими рукавами, високою горловиною і вирізом на животі. Носила сукню Дейзі з товстою масивною прикрасою на шиї, коричневими чоботями та стильними сонцезахисними окулярами.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Getty Images

Також бренд Chloe обожнює і часто носить акторка Сієнна Міллер. Наприклад, дуже схожу сукню, як у Дейзі, вона носила на червоній доріжці цьогорічного Каннського кінофестивалю. Вбрання було виконане в ніжно-блакитному кольорі, з прозорої тканини і мало накидку в стилі пончо, яку по краях прикрашали рюші.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

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