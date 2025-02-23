У сукні в горох і в табі на підборах: новий вихід Зої Салдана

Зої Салдана відвідала 56-у церемонію вручення нагород NAACP Image Awards, яка відбулася у Пасадені, штат Каліфорнія.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Для своєї появи вона обрала біло-сіру сукню міді в горох, на бретельках, з рюшами і сіткою на топі. Вбрання Зої скомбінувала зі своїм улюбленим чорним взуттям табі на підборах від бренду Maison Margiela.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Салдана зробила гарне укладання з локонами і макіяж із глянцевим блиском на губах. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки – каблучками.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями Зої Салдана з чоловіком і трьома дітьми прийшла на кінофестиваль Filming Italy Los Angeles у Лос-Анджелесі.

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