У сукні в горох і з червоними губами: ефектна Крісті Брінклі вийшла на червону доріжку

Крісті Брінклі позувала на червоній доріжці заходу Sports Illustrated Swimsuit Island у готелі та казино Seminole Hard Rock у Голлівуді.

Крісті одягла чорну сукнюміді у великий білий горох з пікантним декольте та на бретельках, доповнивши її чорною накидкою болеро, білими гостроносими туфлями-слінгбеками на підборах та баклажановою сумкою з бантом на короткій ручці, яку тримала в руках.

Брінклі розпустила довге біляве волосся, зробила легкий макіяж очей і червоною помадою підкреслила губи. Вона ефектно позувала перед камерами фотографів і усміхалася.

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Минулого виходу Крісті сяяла в червоній сукні з високим розрізом і кейпрукавами, коли відвідала чергову вечірку, організовану журналом Sports Illustrated у Нью-Йорку.

Крісті Брінклі / Фото: Associated Press

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