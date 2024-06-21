У сукні в горох і з прозорими вставками: Емма Стоун у зухвалому вбранні від Louis Vuitton

Акторка знову обрала вбрання від бренду, з яким давно співпрацює.

35-річна акторка Емма Стоун, яка цього року отримала "Оскар" за "Найкращу жіночу роль", відвідала прем'єрний показ фільму "Види доброти", який відбувся в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Прийшла на цей захід Емма у вбранні від Модного дому Louis Vuitton — чорної сукні з круїзної колекції 2025 року. Сукня мала сітчасту спідницю, аплікацію у вигляді гороху, а також довгі широкі рукави і прозорі вирізи на животі.

Доповнила вона вбрання щільними чорними шортами та капроновими колготками. Також на акторці були босоніжки на підборах.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Це вбрання від французького бренду вона носила у поєднанні з прикрасами Walters Faith.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

У цій картині, яку зняв режисер Йоргос Лантімос, Емма зіграла разом із Джессі Племонсом, Віллемом Дефо та Маргарет Куоллі. Прем'єра фільму відбулася 17 травня на 77-му Каннському кінофестивалі, де Племонс отримав нагороду за найкращу чоловічу роль, а Стоун продемонструвала вбрання з декольте до пупа.

Емма Стоун у Каннах / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи акторки Емми Стоун (23 фото)