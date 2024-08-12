У сукні в горошок і з букетом квітів: Ярослава Магучіх у романтичному образі знялася у фотосесії

22-річна легкоатлетка, яка виграла "золото" у стрибках у висоту на Олімпіаді 2024 у Парижі, показала підписникам у соцмережі гарні знімки з нового фотосету.
Українська легкоатлетка і чемпіонка Олімпійських ігор 2024 – Ярослава Магучіх – знялася у гарній фотосесії на вулицях Парижа.
Перед об'єктивом фотокамери вона постала у романтичному аутфіті. На дівчина була біла сукня міді у дрібний червоний горошок, із рюшами і V-подібним вирізом.
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Свій лук Ярослава доповнила білими кросівками, акуратною зачіскою, легким макіяжем, лаконічними сережками, браслетом, годинником і каблучкою.
У руках спортсменка тримала жовто-блакитний букет квітів. На одному з фото легкоатлетка зазнімкована із олімпійською золотою медаллю, яку цілує.
"Моя пригода не закінчується в Парижі, але ці фото додають чудових спогадів про це. Попереду ще 3 старти на етапах Діамантової ліги. Кажуть, що неможливо виграти всі нагороди, але чому б не поборотися за Діамантовий трофей?" – підписала світлини Магучіх.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх у білому костюмі з мінішортами відвідала захід відомого годинникового бренду Omega.
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