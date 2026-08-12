ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

У сукні в горошок, з декольте і рюшами: Карлі Клосс зазнімкували у Нью-Йорку

Модель прогулялася Мідтауном у легкому романтичному образі, який чудово пасує для спекотного літнього дня.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Getty Images

Карлі Клосс потрапила під приціл папараці у районі Мідтаун у Нью-Йорку. Модель мала усміхнений вигляд і продемонструвала жіночний повсякденний аутфіт.

На ній була романтична молочна сукня міді, прикрашена контрастним коричневим горошком. Вбрання мало приталений силует, V-подібне декольте, зав’язки на грудях, широкі бретельки і грайливі рюші.

Карлі Клосс / © Getty Images

Карлі Клосс / © Getty Images

Вбрання Карлі поєднала з коричневими шкіряними балетками. Аутфіт вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами, лаконічними сережками, тонким золотим ланцюжком, золотим годинником і червоною ниткою.

Волосся Клосс уклала м’якими хвилями з прямим проділом і зробила легкий макіяж.

Нагадаємо, раніше Карлі Клосс вийшла в світ у бірюзовому костюмі і з власною книжкою.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie