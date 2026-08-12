У сукні в горошок, з декольте і рюшами: Карлі Клосс зазнімкували у Нью-Йорку

Карлі Клосс / © Getty Images

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Карлі Клосс потрапила під приціл папараці у районі Мідтаун у Нью-Йорку. Модель мала усміхнений вигляд і продемонструвала жіночний повсякденний аутфіт.

На ній була романтична молочна сукня міді, прикрашена контрастним коричневим горошком. Вбрання мало приталений силует, V-подібне декольте, зав’язки на грудях, широкі бретельки і грайливі рюші.

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Карлі Клосс / © Getty Images

Вбрання Карлі поєднала з коричневими шкіряними балетками. Аутфіт вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами, лаконічними сережками, тонким золотим ланцюжком, золотим годинником і червоною ниткою.

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Волосся Клосс уклала м’якими хвилями з прямим проділом і зробила легкий макіяж.

Нагадаємо, раніше Карлі Клосс вийшла в світ у бірюзовому костюмі і з власною книжкою.

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