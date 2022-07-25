У сукні в квітковий принт: гламурна Дженніфер Лопес за руку з Аффлеком сходила на вечерю

53-й день народження Дженніфер Лопес збігся з її медовим місяцем із Беном Аффлеком, який пара зараз проводить у Франції. Протягом кількох днів закоханих бачили у Парижі, де вони відвідують пам'ятки та гуляють у центрі міста біля Лувру.

Також у суботу, 23 липня, за день до дня народження Дженніфер, пару помітили, коли вони виходили з п'ятизіркового готелю Крійон, в якому, мабуть, зупинилися. Дженніфер мило усміхалася фотографам та шанувальникам, які прийшли поглянути на свого кумира під готель. На Лопес була гламурна максісукня в квітковий принт і з довгими рукавами. Образ вона доповнила діамантовими прикрасами та сумкою-коробкою від Dolce & Gabbana. Бен також гарно вбрався обравши світло-синій костюм, сорочку та чорні туфлі.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Того ж дня пару бачили з дітьми під час прогулянки Сеною.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Читайте також: