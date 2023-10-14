У сукні в квітковий принт і з рюшами: Пенелопа Крус відвідала прем'єру фільму у Нью-Йорку

Акторка не зраджує своєму смаку і стилю і знову з'явилася у вбранні від Chanel.

Іспанська акторка Пенелопа Крус зачарувала своєю новою сукнею, яку обрала для заходу в Нью-Йорку. Зірка відвідала прем'єрний показ фільму "Феррарі", який відбувся у межах 61-го Нью-Йоркського кінофестивалю.

На зірці була довга сукня зі шлейфом від французького Модного дому Chanel. Сукня була представлена брендом у колекції осінь-зима 2023 року.

Вбрання було виконане з тканини в квітковий принт, мало невеликий розріз спереду, який дозволяв продемонструвати туфлі, а також на рукавах його прикрашали білі рюші.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Доповнила образ Пенелопа клатчем, декількома прикрасами, взуттям на підборах та лаконічним укладанням.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Фільм "Феррарі" розповість історію про Енцо Феррарі — конструктора та автогонщика. Дія розгортається 1957 року, коли він вирішує сімейні проблеми та готується до гонки Mille Miglia. Пенелопа у картині виконує роль дружини Феррарі — Лаури.

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