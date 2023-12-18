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У сукні в квітковий принт: зірка "Опенгеймера" Емілі Блант відвідала світський захід

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У сукні в квітковий принт: зірка "Опенгеймера" Емілі Блант відвідала світський захід

Емілі Блант / Фото: Getty Images

Для появи на публіці акторка одягла сукню з яскравим малюнком.

Акторка Емілі Блант, яка нещодавно зіграла у гучному фільмі "Опенгеймер", відвідала захід Film Independent, присвячений ретроспективі її кар'єри, що відбувся у Лос-Анджелесі.

Для заходу Емілі одягла сукню довжини міді від бренду Philosophy Di Lorenzo Serafini у синій квітковий принт. Під грудьми вбрання прикрашали невеликі складки, а також у нього був асиметричний поділ.

Образ вона завершила босоніжками від Jimmy Choo на платформі, декількома прикрасами, макіяжем та простим укладанням.

Емілі Блант / © Getty Images
Емілі Блант / Фото: Getty Images

Також нещодавно подібний захід відбувся на честь іншої акторки – Розамунд Пайк. Дня заходу зірка обрала нестандартне вбрання від бренду Christian Dior, з круїзної колекції 2024 року.

Розамунд Пайк / © Getty Images
Розамунд Пайк / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
410
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