У сукні в квітковий принт: зірка "Опенгеймера" Емілі Блант відвідала світський захід

Для появи на публіці акторка одягла сукню з яскравим малюнком.
Акторка Емілі Блант, яка нещодавно зіграла у гучному фільмі "Опенгеймер", відвідала захід Film Independent, присвячений ретроспективі її кар'єри, що відбувся у Лос-Анджелесі.
Для заходу Емілі одягла сукню довжини міді від бренду Philosophy Di Lorenzo Serafini у синій квітковий принт. Під грудьми вбрання прикрашали невеликі складки, а також у нього був асиметричний поділ.
Образ вона завершила босоніжками від Jimmy Choo на платформі, декількома прикрасами, макіяжем та простим укладанням.
Також нещодавно подібний захід відбувся на честь іншої акторки – Розамунд Пайк. Дня заходу зірка обрала нестандартне вбрання від бренду Christian Dior, з круїзної колекції 2024 року.
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