У сукні в підлогу на бретельках: Єва Лонгорія виблискувала на світському вечорі

Акторка та продюсерка Єва Лонгорія з'явилася на доріжці у вечірній сукні зі сміливим декольте.

Зірка була присутня на святі ELLE Women in Hollywood у Лос-Анджелесі. Перед камерами фотографів Єва Лонгорія з'явилася у сріблястій сукні з розсипом паєток на тонких бретельках від Ralph Lauren.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Зірка розпустила волосся зачесавши їх назад, зробила дуже виразний макіяж із блискучими тінями на повіках і бежевою помадою на губах, а також одягла сережки з камінням. Єва мала ефектний вигляд і, мабуть, почувалася дуже впевнено, сяючи з усмішкою перед камерами фотографів, що зібралися на заході.

Нагадаємо, раніше ми показували вам гламурні образи акторки Єви Лонгорії на світських заходах у Лос-Анджелесі.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Читайте також: