У сукні в рубчик із пікантним розрізом: Жозефін Скрівер сходила на паті

У сукні в рубчик із пікантним розрізом: Жозефін Скрівер сходила на паті

28-річна данська модель Жозефін Скрівер у вихідні відвідала світську вечірку.

Екс"ангел" Victoria's Secret відпочила на паті Fanatics Super Bowl. На захід, який також відвідала модель і молода мама Емілі Ратаковскі, Скрівер приїхала у бежевій трикотажній сукні в рубчик з високим розрізом, яка гарно підкреслювала груди моделі.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Аутфіт Скрівер доповнила гостроносими туфлями з паєтками та маленькою блакитною сумкою. У дівчини був світлий манікюр і кілька каблучок виблискувало на пальцях, зокрема і заручальна. Волосся Жозефін зібрала у високий хвіст, зробила природний макіяж і одягла сережки-кільця.

Жозефін Скрівер / Getty Images

Нещодавно ми показували вам інший образ моделі – у шкіряному міні та грубих черевиках. У такому аутфіті зірка відвідувала вечірку в Лос-Анджелесі.

Жозефін Скрівер / Getty Images

Читайте також: