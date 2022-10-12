У сукні Valentino та з металевою конструкцією на обличчі: Ніколь Арі Паркер на зніманнях "І просто так…"

Образ героїні був дуже ефектний. З нетерпінням чекаємо, щоб побачити його вже у серіалі.

Для шанувальників серіалу "Секс і місто" хороші новини — у Нью-Йорку стартували знімання другого сезону сиквела "І просто так…". Під приціл папараці вже кілька разів потрапляла головна героїня серіалу Сара Джессіка Паркер, яка грає Керрі Бредшоу, а також акторка Крістін Девіс, яка виконує роль Шарлотти Йорк.

Також фотографом вдалося заскочити і Ніколь Арі Паркер в екстравагантному червоному образі із кутюрної колекції Valentino, яка була представлена в липні цього року в Римі. У серіалі акторка виконує роль подруги Шарлотти – Лізи Тодд Векслі.

Вбрання Ніколь складалося з довгої шифонової сукні-кейпу зі шлейфом. Вбрання було однотонним, але прикрашене драпуванням. Також у кадрі з'явився і актор Крістофер Джексон, який у серіалі грає чоловіка Лізи.

Ніколь Арі Паркер / Фото: Getty Images

Особливо незвичний вигляд мав головний убір героїни — це була масивна металева кругла конструкція з пір'ям, яка теж була представлена на показі в Римі брендом Valentino.

Ніколь Арі Паркер / Фото: Getty Images

Макіяж Ніколь зробили лаконічним, волосся зібрали в елегантну зачіску, а ось взула вона червоні босоніжки з ремінцями, теж від італійського Модного дому.

Ніколь Арі Паркер / Фото: Getty Images

Ймовірно, вбрання в цьому кольорі було створено брендом спеціально для серіалу, оскільки на лейбі сукні під назвою бренду вказано "Для "І просто так…"".

Нагадаємо, що того ж дня під приціл папараці потрапила і акторка Крістін Девіс в екстравагантному образі з вуаллю та з турнюром. Для якої саме нагоди героїні серіалу так вбралися, поки що залишається таємницею, але все ж таки сміємо припустити, то прямувала вони на якийсь костюмований бал. Не виключено, що в серіалі "І просто так..." Шарлотта Йорк та Ліза Тодд Векслі будуть запрошені на Met Gala.

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