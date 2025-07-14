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- Шоу-бізнес
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У сукні верблюжого відтінку: акторка потрапила під приціл папараці, коли робила селфі в Малібу
Брук Берк у жіночному аутфіті вийшла на прогулянку і пофотографувалася.
До обʼєктивів папараці в Малібу потрапила американська акторка, фотомодель і ведуча реалітішоу Брук Берк. Зірка була у чудовому настрої. Вона радісно усміхалася і робила селфі.
Брук була одягнена у довгу сукню на затин верблюжого відтінку з V-подібним вирізом й одним великим ґудзиком. Аутфіт ведуча доповнила бежевими вʼєтнамками і браслетом Cartier на руці. У неї було розпущене волосся, макіяж із акцентом на очах і світлий манікюр.
Нагадаємо, раніше Брук Берк у стильному чорному купальнику позувала у фотосесії на пляжі в Малібу.