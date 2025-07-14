У сукні верблюжого відтінку: акторка потрапила під приціл папараці, коли робила селфі в Малібу

Брук Берк / © Getty Images

Реклама

До обʼєктивів папараці в Малібу потрапила американська акторка, фотомодель і ведуча реалітішоу Брук Берк. Зірка була у чудовому настрої. Вона радісно усміхалася і робила селфі.

Брук Берк / © Getty Images

Брук була одягнена у довгу сукню на затин верблюжого відтінку з V-подібним вирізом й одним великим ґудзиком. Аутфіт ведуча доповнила бежевими вʼєтнамками і браслетом Cartier на руці. У неї було розпущене волосся, макіяж із акцентом на очах і світлий манікюр.

Нагадаємо, раніше Брук Берк у стильному чорному купальнику позувала у фотосесії на пляжі в Малібу.

Реклама