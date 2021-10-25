У сукні Versace і з доньками за руку: розкішний вихід Анджеліни Джолі в Римі

У сукні Versace і з доньками за руку: розкішний вихід Анджеліни Джолі в Римі

Анджеліна Джолі і команда фільму "Вічні" представили стрічку на 16-му фестивалі Rome Film Fest в Римі.

Вчора ми показували вам фотографії з денного фотоколу, на якому 46-річна голлівудська зірка з'явилася в лаконічній чорній сукні на одне плече від Alex Perry.

Анджеліна Джолі / Associated Press

Ввечері Джолі з колегами Кітом Гарінгтоном, Глоєю Чжао, Джеммою Чан і Річардом Медденом, а також зі своїми дочками Шайло Джолі-Пітт і Захарою Джолі-Пітт сяяла на червоній доріжці фестивалю.

Анджеліна Джолі з колегами Кітом Гарінгтоном, Глоєю Чжао, Джеммою Чан і Річардом Медденом / Associated Press

Анджеліна Джолі з Захарою і Шайло / Associated Press

Анджеліна одягла цього вечора сукню кольору сріблястий металік від Versace з драпіруванням зі сріблястої металевої тканини, що нагадує кольчугу. Спереду сукня підкреслювала пишний бюст акторки, а ззаду у вбрання була відкрита спина, там було видно численні татуювання Джолі. У зірки був вечірній макіяж, у вухах — металеві сережки, а також їй наростили пасма волосся.

Анджеліна Джолі / Associated Press

Анджеліна Джолі / Associated Press

Енджі продефілювала червоною доріжкою з дочками за руки. 16-річна Захара була в білій максісукні з золотими бретельками і декором на ліфі, а 15-річна Шайло, яка вже передумала бути хлопчиком, знову з'явилася на доріжці в сукні. Цього разу дівчинка вибрала лаконічну чорну сукню без рукавів довжини міні, яку поєднала з жовтими плямистими кедами на шнурівці. Світле волосся дівчини було заплетене в кіски і зібране в пучок, а у вухах були маленькі золоті сережки-кільця. Шайло виросла і стала як дві краплі схожа на свою зіркову маму.

Анджеліна Джолі / Associated Press

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