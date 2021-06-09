У сукні Versace з пишним декольте: Емілі Ратаковскі показала, як відсвяткувала 30-річчя

Зірка влаштувала святкування біля басейну.
7 червня американської моделі Емілі Ратаковскі виповнилося 30 років. Судячи з фото в її Instagram, святкування біля басейну відбулося у вузькому колі.
Для вечірки Емілі обрала сукню Versace з колекції весна-літа 2021 з вишивкою стразами у вигляді морських зірок. Вбрання ефектно підкреслив пишні груди моделі. Свій образ зірка доповнила силіконовими мюлі з гострими носками.
"Дуже щаслива іменинниця", — лаконічно підписала знімки Ратаковскі.
На фото Емілі позувала з келихом шампанського.
Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі вже показувала образ від Versace. Вона позувала на узбережжі в топі у вигляді розшитих стразами морських раковин і з рюшами.
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