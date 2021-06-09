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У сукні Versace з пишним декольте: Емілі Ратаковскі показала, як відсвяткувала 30-річчя

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У сукні Versace з пишним декольте: Емілі Ратаковскі показала, як відсвяткувала 30-річчя

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Зірка влаштувала святкування біля басейну.

7 червня американської моделі Емілі Ратаковскі виповнилося 30 років. Судячи з фото в її Instagram, святкування біля басейну відбулося у вузькому колі.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Для вечірки Емілі обрала сукню Versace з колекції весна-літа 2021 з вишивкою стразами у вигляді морських зірок. Вбрання ефектно підкреслив пишні груди моделі. Свій образ зірка доповнила силіконовими мюлі з гострими носками.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

"Дуже щаслива іменинниця", — лаконічно підписала знімки Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

На фото Емілі позувала з келихом шампанського.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі вже показувала образ від Versace. Вона позувала на узбережжі в топі у вигляді розшитих стразами морських раковин і з рюшами.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

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Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски с мужем / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / © Instagram Емілі Ратаковскі
Образи вагітної Емілі Ратаковскі (40 фото)