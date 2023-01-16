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У сукні від Alexander McQueen та золотих човниках: Ель Феннінг обрала незвичайний лук для церемонії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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163
Час на прочитання
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У сукні від Alexander McQueen та золотих човниках: Ель Феннінг обрала незвичайний лук для церемонії

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

24-річна акторка Ель Феннінг сяяла вчора ввечері на червоній доріжці, а потім і на сцені церемонії Critics' Choice Awards-2023 в Лос-Анджелесі.

Дівчина сяяла перед камерами фотографів у сукні з нової весняно-літньої колекції 2023 від Alexander McQueen. Сукня молочно-білого кольору, з асиметричним подолом, складками тканини в стилі орігамі та сіткою чудово сиділа на фігурі Феннінг.

Ель Феннінг / © Associated Press
Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Вечірній образ Ель доповнила сережками-висячками з соняшниками, кількома золотими каблучками на пальцях і взула золоті туфлі-човники на підборах.

Довге волосся дівчина розпустила і зачесала на один бік і зробила легкий макіяж, лише злегка підкресливши очі та губи.

Ель Феннінг / © Associated Press
Ель Феннінг / Фото: Associated Press
Ель Феннінг / © Associated Press
Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Церемонію Fairmont Century Plaza відвідали й інші зірки. Особливо нам запам'яталися образи Кейт Гадсон, яка одягла сріблясту сукню з американською проймою та Джулії Робертс, акторка була в чорній сукні від Schiaparelli.

Ель Феннінг / © Associated Press
Ель Феннінг / Фото: Associated Press
Ель Феннінг / © Associated Press
Ель Феннінг / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
163
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