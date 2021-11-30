У сукні від Bottega Veneta: Ріанна стала національною героїнею Барбадоса

Вона взяла участь у дуже важливому для своєї батьківщини заході – держава офіційно розпрощалася з британським минулим та королевою Єлизаветою II.

Співачка та бізнесвумен Ріанна прилетіла до рідної країни Барбадоса, щоб взяти участь в урочистій церемонії з нагоди проголошення держави республікою. Раніше главою цієї острівної карибської держави була королева Єлизавета ІІ.

Ріанна / Getty Images

Під час святкової церемонії прем'єр-міністрерка Міа Моттлі назвала співачку національною героїне республіки. Для заходу Ріанна одягла вільну сукню від бренду Bottega Veneta помаранчевого кольору, під якою вона не мала білизни. Образ зірка доповнила кількома афрокосичками, лаконічними босоніжками, довгим манікюром і золотими прикрасами.

Ріанна / Getty Images

На заході також був син королеви принц Чарльз, хоча це було не обов'язковим. Спадкоємець престолу хотів показати, що тісні зв'язки, що пов'язують дві країни, не слабшають, навіть після їхнього "розставання". Країна отримала повну політичну самостійність від Британії ще 1966 року, але залишався конституційною монархією. Наразі главою держави буде 72-річна Сандра Мейсон.

Сандра Мейсон і принц Чарльз / Associated Press

Принц Чарльз і жінка Сандра Мейсон / Getty Images

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