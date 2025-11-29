- Дата публікації
У сукні від Dior із квітами: Аня Тейлор-Джой у романтичному вбранні з нової колекції зачарувала красою
Акторка одягнула вбрання з нової колекції, створеної Джонатоном Андерсоном.
У Марракеші стартував 22-й міжнародний кінофестиваль і однією з його членкинь журі стала акторка Аня Тейлор-Джой. 29-річна зірка з’явилася на червоній доріжці в день старту заходу в довгому чорному вбранні без бретелей, але з елегантним напуском і безліччю складок.
Головною прикрасою вбрання Ані були білі об’ємні квіти на стегнах і шовкові стрічки, зав’язані на бантики. Сукня Тейлор-Джой була від Dior з нової колекції весна-літо 2026, яку створив новий креативний директор Модного дому Джонатан Андерсон.
Цю розкішну сукню зі шлейфом акторка доповнила прикрасами з діамантами від Tiffany & Co., зачіскою з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем з яскраво-червоною помадою на губах.
Таку саму сукню, але в білому кольорі, носила не так давно акторка Моніка Барбаро на галавечорі в Музеї американської Академії кіно. Для Ані ж Модний дім сукню видозмінив і зробив довшою.