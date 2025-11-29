ТСН у соціальних мережах

У сукні від Dior із квітами: Аня Тейлор-Джой у романтичному вбранні з нової колекції зачарувала красою

Акторка одягнула вбрання з нової колекції, створеної Джонатоном Андерсоном.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

У Марракеші стартував 22-й міжнародний кінофестиваль і однією з його членкинь журі стала акторка Аня Тейлор-Джой. 29-річна зірка з’явилася на червоній доріжці в день старту заходу в довгому чорному вбранні без бретелей, але з елегантним напуском і безліччю складок.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Головною прикрасою вбрання Ані були білі об’ємні квіти на стегнах і шовкові стрічки, зав’язані на бантики. Сукня Тейлор-Джой була від Dior з нової колекції весна-літо 2026, яку створив новий креативний директор Модного дому Джонатан Андерсон.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Цю розкішну сукню зі шлейфом акторка доповнила прикрасами з діамантами від Tiffany & Co., зачіскою з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем з яскраво-червоною помадою на губах.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Таку саму сукню, але в білому кольорі, носила не так давно акторка Моніка Барбаро на галавечорі в Музеї американської Академії кіно. Для Ані ж Модний дім сукню видозмінив і зробив довшою.

Світські і повсякденні луки акторки Ані Тейлор-Джой (40 фото)

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой_4 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_5 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_3 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

