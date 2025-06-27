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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У сукні від Dolce & Gabbana: дівчину Леонардо Ді Капріо помітили на весіллі Безоса

Дівчина з'явилася серед відомих гостей на найгучнішому та найрозкішнішому весіллі року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті / © Associated Press

27-річна італійська модель та кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — потрапила під приціл папараці у Венеції. Разом зі своїм відомим бойфрендом красуня прибула на весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Святкові заходи триватимуть у красивому італійському місті протягом трьох днів і в їх межах також відбулася передвесільна вечеря. Вітторію помітили на пірсі, коли вона вийшла з розкішного готелю та сідала у водне таксі. Вона була одягнена у вечірню сукню від Dolce & Gabbana з галтером, декольте, спідницею-русалкою та квітковими прикрасами. Також свій образ модель доповнила високою зачіскою, невеликим клатчем, а також діамантовим намисом на шиї.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

З Леонардо Ді Капріо модель їхала в одному транспорті, але, щоб не привертати уваги, актор сховався за чорною кепкою. Проте фотографи все одно його заскочили із Вітторією в одному таксі.

Леонардо Ді Капріо (у кепці) та Вітторія Черетті / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо (у кепці) та Вітторія Черетті / © Getty Images

Сама ж наречена Лорен Санчес сяяла перег гостями у сукні з вишивкою від Schiaparelli.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4422
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