У сукні від Dolce & Gabbana: дівчину Леонардо Ді Капріо помітили на весіллі Безоса

Вітторія Черетті / © Associated Press

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27-річна італійська модель та кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — потрапила під приціл папараці у Венеції. Разом зі своїм відомим бойфрендом красуня прибула на весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Святкові заходи триватимуть у красивому італійському місті протягом трьох днів і в їх межах також відбулася передвесільна вечеря. Вітторію помітили на пірсі, коли вона вийшла з розкішного готелю та сідала у водне таксі. Вона була одягнена у вечірню сукню від Dolce & Gabbana з галтером, декольте, спідницею-русалкою та квітковими прикрасами. Також свій образ модель доповнила високою зачіскою, невеликим клатчем, а також діамантовим намисом на шиї.

Вітторія Черетті / © Getty Images

З Леонардо Ді Капріо модель їхала в одному транспорті, але, щоб не привертати уваги, актор сховався за чорною кепкою. Проте фотографи все одно його заскочили із Вітторією в одному таксі.

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Леонардо Ді Капріо (у кепці) та Вітторія Черетті / © Getty Images

Сама ж наречена Лорен Санчес сяяла перег гостями у сукні з вишивкою від Schiaparelli.