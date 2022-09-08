У сукні від John Galliano і в жовтому міні: два розкішні образи Амаль Клуні в Лондоні

Учора в Лондоні відбулася прем'єра фільму "Квиток до раю". На червоній доріжці сяяли Джордж Клуні з красунею дружиною Амаль.

61-річний Джордж був одягнений у темно-синій костюм-трійку та білу сорочку, а взутий у чорні шкіряні туфлі. Його 44-річна дружина Амаль одягла м'ятну максісукню, розшиту бісером, на тонких бретельках від John Galliano з колекції весна-літо 2001-го, яку доповнила золотистим клатчем і нюдовими туфлями зі стразами.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Її темно-каштанове волосся було розпущене і укладене красивими локонами на один бік. А у вухах виблискували сережки-висячки з дорогоцінного каміння. Ефектність образу додавала темно-червона помада на губах.

Також Амаль та Джордж були заскочені папараці, коли залишали свій готель перед лондонською прем'єрою фільму "Квиток до раю". На Амаль була жовта мінісукня з рукавами кльош, яку зірка доповнила золотим клатчем і туфлями-човниками відтінку металік.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Getty Images

У фільмі головну роль разом із Джорджем Клуні зіграла Джулія Робертс. Вона вийшла на доріжку в ексклюзивній сукні від Alexander McQueen.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Амаль Клуні / Фото: Associated Press

У фільмі актори грають подружню пару, яка розлучена. Їхня доросла донька хоче вийти заміж за місцевого жителя Балі, і колишнє подружжя вирушає слідом за нею на тропічний острів, щоб перешкодити дівчині зробити помилку.

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